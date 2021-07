Ritiro Napoli, De Laurentiis domani a Dimaro. In arrivo materiale tecnico realizzato da Zeus

DIMARO RITIRO NAPOLI. Alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro, il Napoli ha svolto gli ultimi test atletici agli ordini di Spalletti. Alla fine dei test lo staff medico e quello tecnico hanno deciso che Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo al ginocchio a Castel Volturno, mentre Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo avendo ricevuto alcuni giorni di permesso aggiuntivi dalla società.

Ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli è intervenuto Tito Rosatti, proprietario dell’albero di Dimaro dove alloggerà il Napoli:

“Stiamo preparando gli ultimi dettagli secondo le direttive del Napoli, li aspettiamo per domani ad ora di pranzo. Ci sono già parecchi tifosi qui. Ci hanno già inviato il menù per tutti i giorni che passeranno qui. Mangiano tanta bresaola, crudo, riso con il pomodoro a parte e la grana locale. Domani anche il presidente nel pomeriggio raggiungerà il resto della squadra insieme a sua moglie“.

NUOVA MAGLIA E MATERIALE TECNICO

In attesa di scoprire la nuova maglia griffata EA7, su Twitter l’account A tutela della maglia del Napoli ha rivelato alcune novità sul materiale tecnico in arrivo a Dimaro:

“È stato inviato il materiale realizzato da Zeus che servirà per il ritiro di Dimaro. Tra i vari capi c’è un giubbotto blu con il cappuccio che ha lo stemma del Napoli sul fronte e la scritta SSC Napoli sul retro. L’azienda campana dovrebbe aver fornito il Napoli solo alcuni prodotti, mentre per il resto dovrebbe essere utilizzato parte del materiale Kappa della stagione 2020/21”