Koopmeiners fuori dai piani del Napoli, la Juventus avanti nelle trattative

Le ultime sulle trattative di mercato rivelano il possibile destino del centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners.

Teun Koopmeiners sembra destinato a non vestire la maglia del Napoli, nonostante le voci che si erano diffuse recentemente.

Il club partenopeo, nonostante le speculazioni degli ultimi giorni, sembra aver virato altrove per quanto riguarda il centrocampista olandese dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sembra che il suo futuro sia più orientato verso la Juventus. La recente mossa di Giovanni Manna per Marco Brescianini del Frosinone lascia pochi dubbi: il Napoli sta concentrando i suoi sforzi su altri obiettivi in vista della prossima stagione di Serie A.

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato per Sportitalia, ha spiegato sul suo sito ufficiale che la Juventus sta intensificando i suoi sforzi per acquistare Koopmeiners dall’Atalanta, con l’intento di rinforzare il centrocampo. L’interesse della Juventus per il giocatore olandese è stato evidente sin dai primi mesi dell’anno, e sembra che ora i negoziati siano in fase avanzata dopo che è stato raggiunto un accordo preliminare con il giocatore stesso. Ecco quanto si apprende:

“La Juventus andrà dall’Atalanta per aumentare l’offerta: il sacrificio del talento argentino Soulè è stato deciso proprio per dare a Thiago Motta il centrocampista ritenuto prioritario. E la Juve ci sta pensando da metà gennaio, tracce chiare – già mesi e mesi fa – per il futuro che ora devono portare agli accordi tra le società (dopo quello già raggiunto con l’olandese per 4,5 milioni più bonus a stagione, ndr)”.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative tra le società, ma per il momento sembra che il futuro di Koopmeiners non includa il Napoli.