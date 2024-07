Corbo: “Osimhen svalutato, è un calciatore superiore a Lukaku ed anche più giovane”

Il giornalista ha criticato la ‘svalutazione’ mediatica di Osimhen rispetto a Lukaku e ha poi messo in luce il futuro del Napoli.

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha sollevato un acceso dibattito sul valore di Victor Osimhen rispetto a Romelu Lukaku durante una recente intervista a Radio Kiss Kiss. Secondo Corbo, il Napoli sta subendo un’incomprensibile svalutazione del proprio attaccante in uscita, Victor Osimhen, nonostante le sue prestazioni e il suo potenziale.

Corbo ha criticato aspramente la copertura mediatica attuale, affermando che “i giornali stanno sottolineando eccessivamente il valore di Lukaku a discapito di Osimhen, che è nettamente superiore al belga ed è anche molto più giovane”. Secondo il giornalista, il Napoli ha recentemente adottato una strategia di mercato diversa, puntando su giocatori esperti e svincolati anziché sui giovani promettenti.

“Osimhen è secondo solo ad Haaland tra gli attaccanti di oggi,” ha dichiarato Corbo, “nonostante una stagione non eccezionale, ha contribuito significativamente alla conquista dello scudetto.” Ma lamenta che “mentre il PSG non sembra disposto a fare un ulteriore investimento su Osimhen, c’è grande entusiasmo per l’acquisto di Lukaku, un giocatore che avrà trentaquattro anni tra tre anni”.

Corbo ha anche accolto con favore l’approccio imprenditoriale di De Laurentiis, presidente del Napoli, ma ha criticato il club per non perseguire adeguatamente i propri interessi. “Il Napoli sta attualmente servendo gli interessi del Chelsea e del PSG anziché i propri,” ha affermato Corbo, concludendo che “manca ancora un incontrista nel Napoli di oggi”.