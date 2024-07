Raspadori pronto ad un doppio ruolo sotto agli ordini di Conte

Il giovane talento Giacomo Raspadori pronto a brillare nel ritiro estivo a Castel di Sangro sotto la guida di Antonio Conte.

Il Napoli si prepara per affrontare una nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte, con Giacomo Raspadori pronto a svolgere un ruolo chiave nel progetto tattico del tecnico. Oggi inizia il ritiro estivo a Castel di Sangro, e il giovane attaccante azzurro sarà uno dei protagonisti che lavoreranno agli ordini di Conte.

Focus sull’attacco partenopeo

Il Napoli, in attesa di risvolti sul futuro di Osimhen, continua il suo lavoro sia sul campo che sul fronte del mercato. Il Corriere dello Sport oggi mette in risalto le dinamiche offensive della squadra. “In attacco tutto ruota attorno a Osimhen, ambito da club arabi e soprattutto dal PSG, che però non ha ancora soddisfatto le richieste del Napoli”, si legge nel quotidiano sportivo. Nel frattempo, mentre la trattativa per Lukaku rimane in sospeso, altri giocatori come Cheddira, protagonista brillante nel precampionato azzurro, e Giacomo Raspadori, si preparano a svolgere un ruolo cruciale come alternative nel reparto avanzato. Ecco quanto si legge:

“In attacco tutto dipende da Osimhen, corteggiato dagli arabi e soprattutto dal Psg che non ha però ancora accontentato le richieste del Napoli. In attesa che si sblocchi la trattativa Lukaku aspetta, pronto a riabbracciare Conte all’ombra del Vesuvio con Cheddira (fin qui uno tra i più brillanti del precampionato azzurro) e Raspadori come alternative nel ruolo di centravanti, che nel sistema del tecnico sarà supportato da due trequartisti”.

“Kvaratskehlia e Politano si confermano titolari, con Ngonge e Raspadori pronti a entrare in gioco”, continua il report del Corriere dello Sport. Il Napoli, inoltre, guarda al mercato per rafforzare ulteriormente la squadra. “Il brasiliano David Neres del Benfica è nel mirino per sostituire Lindstrom, destinato all’Everton”, sottolinea il giornale. Antonio Conte mira a un esterno con spiccate qualità offensive, e Neres sembra rispondere ai criteri richiesti dagli azzurri, sebbene il prezzo del suo cartellino, intorno ai 20 milioni di euro, richieda ancora negoziati con il club portoghese.