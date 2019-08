Icardi apre al Napoli in maniera importante. Wanda 4 volte a marechiaro

Kiss Kiss: “Icardi apre al Napoli in maniera importante. Wanda 4 volte in città. Ecco l’idea degli azzurri”

Icardi ha aperto al Napoli. L’ex capitano dell’Inter e Wanda Nara contenti di un trasferimento in magli azzurra.







La redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato un interessante retroscena legato alla trattativa in corso tra il calcio Napoli e Icardi:

“Mauro Icardi ha aperto in maniera importante al Napoli, anche sua moglie, nonché agente, Wanda Nara sarebbe contenta di un trasferimento in maglia azzurra.

I due ne hanno già parlato in famiglia e l’entourage dell’argentino ribadisce che il Napoli non sarebbe assolutamente un ripiego, non vero che Icardi vuole solo la Juventus. Altre voci che ci sono giunte riferiscono della presenza di Wanda Nara a Napoli in almeno quattro occasioni”.

La redazione sportiva di Kiss Kiss ha poi aggiunto: “In questo caso il condizionale è d’obbligo, ma nel dettaglio c’è chi ci ha parlato di Wanda Nara presente in città per quattro volte nel 2019: la prima a fine gennaio, la seconda a febbraio, la terza ad aprile e la quarta a fine maggio. E sempre in zona Marechiaro.

Icardi o James Rodriguez con Fernando Llorente: è questa l’idea del Napoli per l’attacco. Il trequartista colombiano è stato convocato da Zinedine Zidane per la gara di esordio del Real Madrid in Liga contro il Celta Vigo: se dovesse andare in campo e fare molto bene, potrebbe anche essere tolto dal mercato.

Per Hirving Lozano, invece, nelle prossime ore previste le visite mediche. Con Icardi e Lozano il Napoli spenderebbe in totale 122 milioni di euro“.







