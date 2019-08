Il quotidiano francese Equipe giudica la maglia verde del Napoli la peggiore d’Europa. Seguono le maglie di Chelsea, Wolfsburg e la terza maglia del Manchester United.







EQUIPE-MAGLIA VERDE NAPOLI-PEGGIORE D’EUROPA. Quando si parla di stile, l’Italia la fa da padrona, per eleganza ed innovazione l’italian style è riconosciuto in tutto il mondo. I cugini francesi, che hanno perso da decenni lo scettro dello stile continuano a criticare i prodotti made in Italy. Questa volta è toccato alle divise da gioco. Secondo l’Equipe la maglia verde del Napoli è la peggiore d’Europa.

Un giudizio che non solo non condividiamo, ma che offende solamente chi lo ha pronunciato. Ma non è finita qui, perchè l’Equipe va oltre bocciando anche le maglie di Chelsea, Wolfsburg e la terza maglia del Manchester United.

L’EQUIPE BOCCIA LA MAGLIA VERDE DEL NAPOLI

Il quotidiano francese Equipe ha bocciato al maglia verde del Napoli, ma le vendite invece premiano la Kappa e la SSc Napoli. La Kombat 2019-20 verde militare è una delle casacche più apprezzata dai tifosi in assoluto.

la maglia verde del Napoli è costruita sul medesimo template di quella casalinga. Il colore di base è il verde militare in una duplice tonalità che ricorda la casacca camouflage del 2013-2014. Il colletto alla simil-coreana è bianco con bordo blu navy, anche l’orlo delle maniche si colora di blu. Sul petto, oltre al consueto sponsor Lete con l’immancabile riquadro rosso, torna dopo cinque anni il co-sponsor MSC.









MAGLIA CHELSEA 2019-20

l’Equipe oltre alla maglia verde del Napoli, boccia anche quella del Chelsea, Wolfsburg e la terza maglia del Manchester United. conosciamole meglio

Il Chelsea ha presentato insieme al brand partner Nike la nuova maglia home per la stagione 2019/2020. Stamford Bridge è il leitmotiv del nuovo kit dei Blues in vista della nuova stagione. Più di 100 anni di storia che prendono parte attivamente alla realizzazione della nuova maglia. La grafica all-over della struttura di Stamford Bridge è ben visibile appunto su entrambi i lati della maglia e sulle maniche. Gli elementi caratteristici della famosissima North Stand, del West e East Stand e dello Shed End sono perfettamente mixati. Una maglia, insomma, che racconta qualcosa di importante e prende nettamente il distacco rispetto al recente passato grazie ad un pattern originale e motivato dal grande attaccamento del club al suo tempio, uno degli stadi più longevi del calcio inglese.

MAGLIA WOLFSBURG 2019-20

Guardando la nuova divisa da casa del Wolfsburg, davvero non riusciamo a fare a meno di pensare alla Xbox.

TERZA MAGLIA MANCHESTER UNITED 2019-20