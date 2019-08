REPUBBLICA. Icardi al Napoli per lo scudetto. James sfuma per le perplessità di De Laurentiis,à. Ecco al situazione

Icardi al Napoli per lo scudetto, ma il bomber dell’Inter non è stato mai un obiettivo di mercato. James sfuma per le perplessità di De Laurentiis.







Il quotidiano la Repubblica ha pubblicato un interessante focus sul calciomercato del Napoli. Ecco uno stralcio:

Il nome che fa impazzire i tifosi del Napoli è Icardi. Tutti in ansia, ma le notizie sono troppe e vaghe, quindi nulla di concreto.

Manca l’annuncio per Hirving Lozano, un po’ per sistemare i rapporti con lo sponsor Nike, un po’ per creare l’atmosfera da finale pirotecnico come nelle feste dell’Assunta.

C’è comunque l’accordo con Raiola, e con il Psv Eindhoven. L’ottimismo di De Laurentiis e Ancelotti nel ritiro di Dimaro merita una verifica in questi giorni non facili. Ne restano pochi e «la squadra per vincere» è ancora incompleta.

Il giallo dell’estate è stato risolto da Zidane, allenatore del Real Madrid. Dopo molte polemiche ha convocato James Rodriguez per la prima di Liga spagnola, oggi con il Celta di Vigo.

Icardi per lo scudetto

I tentativi per Icardi. Ci sono, e come. Ma il bomber dell’Inter non è stato mai un obiettivo di mercato. Due le tracce: i pregiudizi di De Laurentiis sulla esuberanza di Wanda Nara, moglie e agente, e la freddezza di Ancelotti sui giocatori che non si mostrano entusiasti.

Icardi non ha dedicato al Napoli neanche una sillaba, né lui né Nara nel suo sciame di tweet.

Icardi è l’ultima possibile scommessa per lo scudetto. Il gol di destrezza è il suo mestiere. Di testa anticipa il difensore. Ha intuito e acrobazia tali da riscattare le pause. Acquisto difficile, però.

Perché l’ingaggio è alto, da pagare al lordo senza i vantaggi fiscali per chi arriva dall’estero.

Bisogna convincere la più bizzarra coppia del campionato, con Wanda che lavorerà a Milano per Mediaset.

Perché l’Inter non si fida di cederlo ad Ancelotti, sa bene che con Icardi il Napoli corre per lo scudetto.







Addio Rodriguez

James al Napoli sfuma per le perplessità di De Laurentiis, contrario a prendere un campione discontinuo, alla svolta dei 29 anni. Attraverso Jorge Mendes, il suo agente, ha solo tentato di averlo in prestito. Non ha mai accettato di acquistarlo, ad un prezzo abbordabile. Una quarantina di milioni, oltre i 13 a Mendes per la mediazione.

In negativo, tre elementi certi: non viene a Napoli uno dei più popolari giocatori al mondo, è bocciata l’unica richiesta pressante di Ancelotti, salta una favorevole operazione di marketing.

Ancora oggi la sua maglia da trasferta Adidas, con le insegne della Colombia, nel pianeta è tra le più vendute da Amazon.

Un dubbio: come l’ha presa Ancelotti, cambierà qualcosa nel rapporto con il presidente?