Da Torino. Icardi vuole solo la Juventus, le altre si illudono. Paratici sicuro...

Icardi vuole solo la Juventus, a Marotta resta la pista Napoli ma è complicata. Paratici si trova in una situazione di forza.







Come al solito a Torino se la cantano e se la suonano da soli. Il Napoli, avrebbe trovato l’accordo con Icardi e Wanda Nara. De Laurentiis in prima persona avrebbe contattato più volte la moglie manager dell’argentino. Ma secondo quanto scrive Tuttosport, Icardi vuole solo la Juventusntus. Secondo il quotidiano le altre pretendenti all’ex capitano dell’Inter si illudono, poiché Maurito ha fatto da tempo la sua scelta.

“Il rinnovo di Dzeko con la Roma è una possibilità in più per Mauro Icardi di finire alla Juventusntus. L’effetto Dzeko può incidere in modo sostanziale sulla trattativa fra Juventusntus e Inter con al centro Paulo Dybala e, Maurito Icardi.

Trattativa invisibile, perché al momento le due società non si sono parlare e l’idea dello scambio viene coltivata in modo indiretto.

La situazione è, infatti, questa: Icardi sta aspettando la Juventus che era e rimane la sua prima scelta; l’Inter farebbe lo scambio con Dybala, ma la Juventusntus nicchia e, in ogni caso non vorrebbe farlo alla pari; così l’Inter continua la ricerca di sistemazioni alternative per Icardi e di un’altra punta per Antonio Conte, ma da ieri sera lo scambio Icardi-Dzeko non è più un’opzione.

La Juventusntus aspetta, le altre pretendenti si illudono. Icardi piace. Fabio Paratici aspetta, convinto di avere un problema meno urgente e pressante di quanto possano averlo i nerazzurri con Icardi e la ricerca di un altro attaccante. L’uomo del mercato bianconero vuole sfruttare la sua posizione di forza e, magari, spuntare un conguaglio economico dall’eventuale scambio.







In molti sono convinti che se mai avverrà lo scambio Dybala-Icardi, questo accadrà negli ultimi giorni di mercato, quando la prospettiva di tenersi in casa un problema spingerà i due club a una soluzione logica.

Marotta, da parte sua, sta cercando soluzioni alternative già da tempo. Perché sarebbe assai soddisfatto nel risolvere il suo doppio problema senza dover cedere Icardi alla Juventus, ma a questo punto deve inventarsi qualcosa di nuovo, perché con Dzeko blindato dalla Roma, resta la pista Napoli, ma è un po’ più complicata”.