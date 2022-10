Kim si è preso il Napoli, Capello: “È più forte di Koulibaly”

“Kim Min-jae è più forte di Koulibaly“, a dirlo è Fabio Capello. Il sudcoreano è già leader del Napoli, in difesa e non solo.

Il difensore ex Fenerbahce ha già giocato 15 partite con il Napoli tra campionato e Serie A e quindi non sembra azzardato dare già un giudizio. Tutti si aspettavano che Kim avesse qualche difficoltà, che si dovesse adattare al nuovo campionato. Anche perché non aveva mai giocato in un club europeo ad alti livelli. Ma Giuntoli ha deciso di investire quei 20 milioni di euro per portarlo in azzurro e fargli prendere il posto dell’idolo Koulibaly. A tanti era sembrato un azzardo, perché un giocatore così importante come il senegalese non si sostituisce facilmente. Eppure il Napoli ha investito metà dei soldi incassati per Koulibaly ed ha scovato questo sudcoreano che sta giocando da fuoriclasse.

Kim al posto di Koulibaly al Napoli

All’inizio non lo conosceva nessuno, nemmeno chi gioca al calcio. È il caso di Giorgio Chiellini che a Sky lo ha ammesso: “Non lo conoscevo, non pensavo si potesse sostituire Koulibaly“. Mentre Spalletti proprio a Chiellini ha detto: “Hai visto Kim? È un animale feroce…“.

Ma c’è chi si è spinto oltre come Fabio Capello che ha detto: “Kim è già più forte di Koulibaly”. Ed allora i paragoni sono sempre scomodi ma certo che questo giocatore sudcoreano sta facendo vedere cose veramente eccelse. Magari non è spettacolare come il collega del Chelsea, ma è sempre puntuale e talmente preciso e senza fronzoli da far sembrare tutto normale. Come ricorda Corriere dello Sport il Napoli lo ha blindato con una clausola da 50 milioni di euro, valida solo per l’estero ed esercitabile esclusivamente nei primi 15 giorni di luglio. In questo modo vuole trattenere il difensore su cui si sono accesi i riflettori dei top club europei.