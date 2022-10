CORSPORT – Napoli sete di vittorie implacabile, il segreto di Luciano Spalletti

Il Napoli di Spalletti è primo in Serie A ed in Champions con il miglior attacco in entrambe le competizioni e brilla per mentalità.

La squadra azzurra ne ha dato l’ennesima dimostrazione durante la sfida con i Rangers. Spalletti ha fatto ampio turnover dando spazio a chi aveva giocato di meno, tra cui anche Ostigard che fino alla partita di Champions aveva giocato circa 90 minuti. Eppure tutti sono entrati in campo con la stessa cattiveria agonistica e determinazione. Anche chi è entrato nel secondo tempo come Gaetano, Zerbin e Zanoli hanno dato il loro grande contributo.

Secondo Corriere dello Sport è qui che si vede la mano dell’allenatore, che ha saputo dare la giusta mentalità. Spalletti ha voluto ringraziare i suoi giocatori, soprattutto quelli che giocano di meno, perché danno sempre e comunque il massimo.

Spalletti, il segreto del Napoli

“E poi entusiasmo, rispetto e una sete di vittorie che sembra implacabile. Per la verità lui ne aveva sempre parlato, sistematicamente: ma sai com’è… Ora, però, è molto chiaro: il concetto di

squadra, quella vera, ha la vista sul Golfo e le isole. Già, mancava da un po’ tra ammutinamenti, polemiche e problematiche contrattuali, ma poi è arrivata la rivoluzione e insieme anche Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, il Cholito e tutti gli altri uomini dell’allenatore. Un ragazzino di 63 anni, 64 il 7 marzo, che potrà anche non avere una casa – nel senso di soggiorno, camere e

cucina – ma che da queste parti ha messo radici e portato linfa” scrive Corriere dello Sport.

Ma il Napoli di Spalletti ha anche scritto una nuova storia, come ricorda Corriere dello Sport: “Da quando è cominciata la cavalcata che tra la Lazio e il bis con i Rangers ha finanche riscritto la storia: dodici vittorie consecutive tra la Serie A (7) e la Champions (5) sono un record nella storia del club. E per la verità non era mai anche accaduto di conquistare la qualificazione agli ottavi di coppa con due giornate di anticipo.

E ancora: il Napoli è l’unica squadra d’Europa a comandare ovunque da imbattuta – campionato e girone europeo – con il miglior attacco: 46 gol complessivi, 26 e 20, e 16 marcatori diversi. L’ultimo, il debuttante di Champions di nome Ostigard, ha tra l’altro realizzato la rete numero 100 del Napoli nella competizione. Sin da quando si chiamava Coppa dei

Campioni: se anche gli esordienti lasciano tracce del genere, beh, qualche domanda bisogna cominciare a porsela“.