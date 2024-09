Sarno: “Osimhen alla Juventus? Motta non lo vuole! Ecco cosa succederà a gennaio”

L’esperto di calciomercato conferma l’interesse della Juventus per Osimhen, ma Thiago Motta preferisce Zirkzee come nuovo attaccante.

Durante il programma Bordocampo su Radio Capri, l’esperto di calciomercato Sebastiano Sarno ha svelato dettagli interessanti su un presunto interessamento della Juventus per Victor Osimhen. Secondo Sarno, questa voce non si basa su contatti concreti, ma sulla necessità di un nuovo attaccante da parte della squadra, in caso di vendita di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

“Secondo me, questa notizia, è nata non perché ci siano stati dei contatti effettivi con Osimhen ma perché, da quello che dicono a me, Thiago Motta, ma in generale la società, vorrebbe un nuovo attaccante. Soprattutto qualora si riuscisse a vendere Vlahovic. Anche perché ci sono stati degli interessamenti per Vlahovic già a Gennaio. A Gennaio, però, per me è un’operazione molto difficile. Nel senso che anche qualora non dovesse andar via, se ne riparlerà a Giugno. Vedremo in estate. Non credo che ci sarà questo cambio già a Gennaio. Però qualora arrivasse un’offerta a Gennaio sarà perché la Juventus avrà deciso di valutare delle offerte per l’attaccante serbo. Thiago Motta non lo ritiene incedibile. Era stato un acquisto precedente”.

Motta, allenatore della Juventus, avrebbe preferito Zirkzee come profilo idoneo per il suo gioco. Nonostante le speculazioni, Sarno ribadisce che entrambi i giocatori rimarranno nelle rispettive squadre fino a giugno, data in cui si potrebbero valutare nuove opportunità di mercato. La clausola di Osimhen, non valida in Italia, complicherà ulteriormente le trattative per il club bianconero.

“Motta vorrebbe un altro tipo di attaccante: già in estate si parlava di Zirkzee alla Juve. Motta, lo so per certo, avrebbe voluto portare Zirkzee alla Juve. Per questo nasce l’interessamento. Perché qualora andasse via Vlahovic a breve, i bianconeri potrebbero provare il colpo Osimhen. Io non credo che ci sia una questione che possa essere direttamente collegata alla Juve. Il Napoli non lo cede in quanto rivale, più che altro perché la Juve è difficile che riesca ad avere quella cifra entro Gennaio senza vendere Vlahovic. Avere entrambi in rosa sarebbe improponibile. Credo che entrambi, sia Osimhen che Vlahovic, a Gennaio rimarranno dove sono”.

Poi ancora: “Credo che Thiago Motta non cerchi questo tipo di profilo qui. La richiesta che aveva fatto in estate, ritenuto il profilo idoneo, era Zirkzee. Credo che voglia un attaccante più di quel tipo. Che giochi più con la squadra. E’ più difficile un innesto come quello di Osimhen. Per questo mi sento di dire che più che qualche contatto positivo bisogna capire il funzionamento della clausola che vale solo per l’estero. Bisognerebbe anche capire la richiesta che fa il Napoli. Non è una pista che la Juve può pensare di sondare adesso. Perché la Juve non può prendere Osimhen, avendo Vlahovic già in rosa. E’ una cosa improponibile. Non accadrà mai!”.