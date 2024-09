Meret tornerà più tardi del previsto: si allungano i tempi di recupero

Meret dovrà rimanere ai box più a lungo del previsto, aumentando le responsabilità di Elia Caprile nelle prossime sfide.

Alex Meret, portiere del Napoli, dovrà restare ai box più a lungo del previsto a causa di un infortunio subito durante il match contro la Juventus. Inizialmente si pensava a un recupero rapido, ma conferme indicano che Meret non tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali, lasciando il posto a Elia Caprile.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Caprile sarà il titolare anche per la prossima sfida contro l’Empoli, aumentando così le sue responsabilità in un momento cruciale della stagione.

Non un infortunio semplice da smaltire per Alex Meret. Ne aveva parlato anche l’ex responsabile medico della Nazionale Enrico Castellacci, che aveva detto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Se la lesione è di secondo grado i tempi sono un può più lunghi, siamo intorno ai trenta o quaranta giorni – ha spiegato il professor Castellacci, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, Fisiokinesiterapia e Medicina dello Sport -. Dipende anche se la lesione di secondo grado verrà confermata nei controlli successivi”.