Napoli-Palermo, in arrivo 600 tifosi rosanero: c’è preoccupazione per eventuali scontri

Cresce la preoccupazione per possibili tensioni tra le tifoserie in vista della sfida di questa sera tra Napoli e Palermo.

Questa sera, alle 21:00, lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta sarà teatro di una nuova sfida: il Napoli affronterà il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un match che ‘promette’ non solo spettacolo sul campo, ma anche un forte clima di tensione sugli spalti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si prevede l’arrivo di circa 600 tifosi palermitani per sostenere la propria squadra. Questi ultimi sono gemellati con i tifosi della Roma, mentre i supporters azzurri con quelli del Catania. La storia di rivalità e alleanze calcistiche tra le due fazioni potrebbe rendere l’atmosfera ancora più elettrica.

Sicurezza e allerta massima

Con il recente incremento degli episodi di violenza negli stadi, le autorità stanno alzando il livello di allerta. Le forze dell’ordine hanno attuato un piano di sicurezza robusto, in seguito agli scontri verificatisi in precedenti partite, in particolare contro il Cagliari. La presenza di tifosi in trasferta, unita alla diffida emessa nei confronti dei tifosi partenopei, ha reso necessaria una vigilanza rafforzata.

Nonostante i recenti sviluppi legali, come il ricorso vinto al Tar del Piemonte, che ha parzialmente alleggerito la situazione per i tifosi del Napoli, la preoccupazione rimane alta. La polizia monitorerà attentamente la situazione, sia all’interno che all’esterno dello stadio, per prevenire eventuali conflitti.