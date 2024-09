Napoli, infortunio per Meret: distrazione all’adduttore, stop di 20 giorni

Brutte notizie per il Napoli: Alex Meret ha riportato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato l’infortunio, costringendo il portiere azzurro a uno stop di circa 20 giorni.

Il club partenopeo ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami, specificando che Meret ha già iniziato l’iter riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. Un’assenza che pesa per la squadra di Antonio Conte, chiamata a affrontare le prossime sfide di campionato senza il suo estremo difensore titolare.

Al suo posto, sarà schierato Elia Caprile, il secondo portiere, pronto a difendere i pali azzurri e a non far rimpiangere Meret in questo periodo di recupero.