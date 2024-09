Juventus-Napoli, Zazzaroni critico: “Gli azzurri hanno giocato in otto. Lukaku, Kvara e Olivera hanno solo guardato”

Zazzaroni analizza la sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando il miglioramento degli azzurri sotto la guida di Antonio Conte.

Il Napoli, dopo il pareggio a reti inviolate contro la Juventus, mantiene saldamente il secondo posto in classifica. Nonostante il risultato, le opinioni sul rendimento della squadra partenopea non mancano, come evidenziato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss.

Un punto guadagnato

Dopo le vittorie contro Bologna, Parma e Cagliari, il Napoli ha colto un punto prezioso all’Allianz Stadium. Ma Zazzaroni ha espresso un certo scetticismo sul rendimento dei giocatori: “Il Napoli è riuscito a conquistare un ottimo punto nonostante abbia giocato in otto uomini. Lukaku, Kvaratskhelia e Olivera hanno guardato la gara, non hanno fatto sicuramente bene come in altre occasioni”.

Nonostante le critiche, Zazzaroni ha sottolineato che la squadra ha ancora ampi margini di miglioramento: “Ho la sensazione che il Napoli abbia ancora ampi margini di miglioramento e sia destinato a non scendere sotto un certo standard. Magari gli azzurri potranno sbagliare un paio di partite durante la stagione come accade a tutti, non è una squadra perfetta, ma ha calciatori importanti in grado di fare la differenza. Inoltre è allenato da un mister come Antonio Conte che è una garanzia assoluta”.