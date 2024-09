Santacroce: “Il Napoli sarà fastidioso per tutti. Lukaku sta giocando ancora al 50%, McTominay fenomenale”

L’ex calciatore analizza il futuro del Napoli soffermandosi sul potenziale di Lukaku e sulle qualità di McTominay.

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato dichiarazioni intriganti sul Napoli durante un’intervista a Radio Marte. Secondo Santacroce, la squadra allenata da Antonio Conte si sta preparando a diventare una vera e propria minaccia per tutte le avversarie.

Santacroce ha sottolineato come il Napoli, grazie alla combinazione tra un allenatore di alto livello e una rosa di talento, stia puntando a traguardi ambiziosi nel prossimo futuro.

“Che ruolo avrà la squadra di Antoni Conte? Quello della squadra fastidiosa. Visti allenatore, giocatori e dirigenti, in un paio d’anni punterà al massimo, per forza di cose: se non subito, tra una stagione”.

Lukaku e McTominay, tanta qualità

Riguardo a Romelu Lukaku, Santacroce ha evidenziato che l’attaccante belga sta ancora recuperando la forma ideale: “Lukaku è un giocatore forte, ma attualmente è al 50%. Sta svolgendo un buon lavoro di sponda e posizionamento, ma ha molto di più da offrire. Quando tornerà al top, il suo impatto sarà decisivo per il Napoli”.

Un altro tema caldo dell’intervista è stato l’esordio di Scott McTominay dal primo minuto. Santacroce non ha risparmiato elogi per il centrocampista:

“Ha fatto molto bene contro la Juve? E’ fenomenale. A me piace guardare tutti i particolari di un giocatore, e questo ragazzo è fantastico. Spero che continui così, ma ho pochi dubbi. Fa sempre lo stop orientato in maniera giusta: prima di toccare la palla, si guarda diecimila volte attorno per decidere quale sarà la sua giocata successiva, un qualcosa che fanno solo i calciatori d’altissimo livello. Ha un’ottima qualità e si farà notare”.