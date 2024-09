McTominay conquista il Napoli: l’idea di Conte ha funzionato

Un esordio da protagonista per McTominay

L’attesa era finita, e Scott McTominay si è preso il Napoli. Dopo l’esordio a Cagliari, dove aveva giocato poco più di un quarto d’ora, Antonio Conte ha deciso di schierare il centrocampista scozzese dal primo minuto nel big match contro la Juventus. E il britannico non ha deluso, confermandosi uno dei punti fermi del progetto azzurro.

Una prestazione di sostanza contro la Juve

Nel 4-2-3-1 disegnato da Conte per affrontare la Juventus, McTominay ha giocato come sottopunta alle spalle di Romelu Lukaku, mostrando fosforo e sostanza. Alla mezz’ora del primo tempo, lo scozzese ha sfiorato il gol con un missile da 25 metri che ha costretto Di Gregorio a un intervento decisivo. Ma la sua prestazione non si è limitata a questo: McTominay ha schermato Locatelli e ha saputo adattarsi a diverse fasi della partita, mostrando una grande capacità di lettura del gioco.

Un nuovo ruolo tattico per McTominay

Per gran parte del match, McTominay ha ricoperto il ruolo di trequartista, abbinando le due fasi di gioco. Quando Conte ha operato i cambi, spostando Folorunsho e Neres, McTominay è arretrato nel ruolo di mezzala sinistra, offrendo solidità alla mediana e garantendo equilibrio in fase difensiva. Il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1 ha dimostrato la versatilità tattica del centrocampista scozzese, elemento essenziale per i piani del tecnico salentino.

Perché Conte ha cambiato modulo?

Gli arrivi di McTominay e Gilmour, oltre al reintegro di Folorunsho, hanno spinto Conte a rivedere il modulo di gioco. Come spiegato dallo stesso allenatore:

“Il cambio modulo nasce dall’arrivo a fine mercato di Gilmour e McTominay. Ora il centrocampo è un reparto abbastanza forte da sfruttare al meglio le sue risorse.”

La decisione ha permesso al Napoli di diventare una squadra più solida e flessibile, in grado di adattarsi alle dinamiche della partita.

McTominay, il nuovo leader del centrocampo azzurro

Con lo 0-0 contro la Juventus, il Napoli ha mostrato una fisicità e una solidità che non si vedevano da tempo. E al centro di questo nuovo equilibrio c’è proprio Scott McTominay, una richiesta esplicita di Conte, che ha trovato in lui un giocatore capace di incarnare alla perfezione il suo stile di gioco: forte, veloce e resistente.