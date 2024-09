Meret alle prese con una distrazione muscolare, Castellacci avverte: “Può restare fuori 40 giorni”

Il portiere azzurro Alex Meret ha subito una distrazione al muscolo adduttore della coscia e dovrà seguire un lungo percorso di recupero.

Il Napoli deve ‘metabolizzare’ una brutta notizia riguardante il proprio portiere titolare, Alex Meret. Durante la partita di campionato contro la Juventus, il numero uno azzurro ha rimediato un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo.

A due giorni dall’incidente, il club partenopeo ha comunicato l’esito degli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital. I risultati hanno confermato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, una condizione che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un periodo significativamente più lungo del previsto.

Secondo il dottore Enrico Castellacci, esperto in medicina sportiva, Meret potrebbe essere costretto a uno stop di 30-40 giorni. “Penso che il calciatore possa restare fuori per trenta, quaranta giorni, non prima,” ha dichiarato Castellacci durante il programma “Radio Goal” su Kiss Kiss. Parole che arrivano dopo che inizialmente si era stimato un recupero di circa due settimane.