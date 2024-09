Salvatore Sirigu: ritorno emozionante al Maradona tra le fila del Palermo

L’ex portiere del Napoli Salvatore Sirigu guida il Palermo nel match valido per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia.

Il Napoli si prepara a tornare in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri, dopo aver superato il Modena ai rigori nei trentaduesimi, affronteranno il Palermo, che ha recentemente trionfato contro il Parma. La partita si disputerà giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia.

Tra i protagonisti, tra le fila degli ospiti, spicca Salvatore Sirigu, ex portiere del Napoli, il cui ritorno sul campo napoletano è carico di emozione. Secondo il Corriere dello Sport, Sirigu, che ha vissuto momenti indimenticabili con i partenopei, si prepara a vivere un’emozione unica dopo 13 anni, contribuendo alla storia rosanero. Con un folto gruppo di tifosi al seguito, il Palermo punta a sorprendere il pubblico e a onorare la tradizione della Coppa Italia.

Ricordiamo che Napoli-Palermo sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset. La partita sarà visibile su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Play, la piattaforma on demand accessibile da smartphone, computer, tablet e smart TV. Gli utenti possono anche utilizzare dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per seguire l’azione in diretta.