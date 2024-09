Coppa Italia Napoli-Palermo: Conte cambia tutto

Antonio Conte stravolge la formazione del Napoli in vista della partita di questa sera contro il Palermo, valida per la Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico confermerà il modulo 4-2-3-1 già visto nella vittoria di sabato scorso contro la Juventus a Torino, ma con ben nove volti nuovi rispetto alla formazione titolare scesa in campo all’Allianz Stadium.

La rivoluzione di Conte per Napoli-Palermo

Le ulyime notizie sul calcio Napoli parlano di un vero e proprio stravolgimento della squadra. Rispetto alla formazione che ha affrontato la Juventus, solo Lobotka verrà confermato dal primo minuto.

Il resto della squadra vedrà cambi radicali, a partire dal portiere: Caprile esordirà da titolare allo stadio Diego Armando Maradona, dopo aver preso il posto di Meret nell’ultima partita a causa di un infortunio all’adduttore. In difesa, Conte schiererà Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola, riproponendo la linea a quattro già vista contro la Juve.

Centrocampo e attacco: tante novità

A centrocampo, il duo sarà composto da Gilmour e Lobotka, con quest’ultimo unico superstite della formazione iniziale dello scorso sabato. Nella zona avanzata, Conte schiererà un trio offensivo composto da Neres, Raspadori e Ngonge, che supporteranno Simeone come punta centrale.

Questo massiccio turnover darà la possibilità a diversi giocatori di mettersi in mostra, in una sfida che il Napoli non può sottovalutare, vista l’importanza di avanzare in Coppa Italia. La rivoluzione di Conte è stata studiata per gestire al meglio le forze in vista dei prossimi impegni di campionato e garantire minuti preziosi a chi ha avuto meno spazio finora.