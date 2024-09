Osimhen nel mirino dei top club: Chelsea e Juventus pronte all’assalto a gennaio

Il Chelsea prepara l’assalto per gennaio, ma la Juventus non resta a guardare: Osimhen al centro di una battaglia di mercato.

Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray, è al centro di un accesa contesa di mercato. Dopo che il Napoli non è riuscito a cederlo durante la scorsa estate, i top club europei si preparano a un nuovo assalto già per gennaio.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spera che la permanenza di Osimhen nel capoluogo campano sia breve, mentre il giocatore sta vivendo una buona esperienza in Turchia. Al Galatasaray, Osimhen ha ritrovato l’intesa con Dries Mertens, come dimostrato nella vittoria contro il Fenerbahce, in cui ha fornito un assist decisivo.

Chelsea in prima linea

Il Chelsea, che già aveva cercato di ingaggiare il nigeriano durante il mercato estivo, sta intensificando i contatti con il Napoli. Secondo il portale britannico TeamTalk, i ‘Blues’ sono pronti a fare un’offerta per il cartellino di Osimhen, puntando a un trasferimento clamoroso a Londra entro il 2025. Tuttavia, per non perdere il giocatore, il club potrebbe optare per una proposta già a gennaio.

Anche la Juventus sta seguendo con attenzione la situazione. I bianconeri sono interessati a Osimhen, ma l’acquisizione del bomber africano potrebbe comportare la cessione di uno dei loro attaccanti chiave. Dusan Vlahovic, in particolare, potrebbe essere il ‘sacrificato’ per facilitare l’arrivo di Osimhen a Torino. Ecco quanto si legge sul portale inglese:

“I bianconeri sarebbero in corsa per il bomber africano, che, però, piace molto anche al Chelsea. I ‘Blues’ hanno avuto nuovi colloqui con il Napoli per discutere di un passaggio clamoroso a West London nel 2025, con il nigeriano ancora in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda l’attacco. Altrimenti, starebbero anche pensando ad un’offerta a gennaio per il cartellino del giocatore, in modo da anticipare l’eventuale concorrenza della Juve”.