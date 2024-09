Napoli-Palermo è l’occasione dei volti meno utilizzati della rosa: grande attesa per Rafa Marin e altri

Napoli-Palermo tra debutti e nuove opportunità per i meno utilizzati, con Marin, Gilmour e Neres pronti a brillare al Maradona.

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì 26 settembre alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte ha deciso di attuare un ampio turnover, offrendo così l’opportunità a diversi giocatori di mettersi in mostra.

Opportunità per i meno utilizzati

Con circa 41mila biglietti già venduti, l’atmosfera sarà elettrica. Questa partita rappresenta un’importante occasione per i volti meno utilizzati della rosa azzurra. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, la sfida è definita un momento propizio per coloro che hanno avuto poco spazio in campo.

In difesa, gli occhi saranno puntati su Rafa Marin, il 22enne proveniente dal Real Madrid, che non ha ancora esordito con la maglia del Napoli. Sarà affiancato da Juan Jesus al centro della retroguardia. Sulle fasce, ci sarà il rientro di Mazzocchi, mentre Spinazzola si prepara a prendere il suo posto dall’altra parte.

Debutti e Sorpresa in Mediana

Il reparto di centrocampo vedrà il debutto da titolare di Billy Gilmour, chiamato a sostituire Lobotka. Lo scozzese ha già catturato l’attenzione a Castel Volturno per le sue doti tecniche e la personalità, promettendo di essere un valore aggiunto per la squadra.

In attacco, David Neres, finora autore di tre assist ma mai partito titolare, avrà finalmente la sua chance. Conte sembra intenzionato a sfruttare il suo potenziale per cercare di sbloccare la partita contro un Palermo agguerrito.

Antonio Conte, noto per la sua abilità nel gestire il turnover, ha dichiarato: “È importante far sentire tutti parte del progetto. La Coppa Italia è un obiettivo, e ogni giocatore deve essere pronto a dare il massimo”. La scelta di dare spazio ai meno utilizzati potrebbe rivelarsi decisiva non solo per la partita, ma anche per il morale dell’intera squadra.