SKY – Conte e Oriali riformano il Napoli: regole ferree per tutti e nuovo clima di squadra

De Laurentiis escluso dai ritiri, Lele Oriali garante dell’ordine: in casa Napoli con l’arrivo di Conte è cambiata più di una cosa.

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, è evidente che l’atmosfera nella squadra è cambiata radicalmente. La nuova gestione ha portato con sé un’organizzazione rigorosa e regole precise che coinvolgono non solo i giocatori, ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis. A parlarne è stato Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, durante il programma ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8.

Un Nuovo Clima in Casa Napoli

Ugolini ha sottolineato come, fin dai primi giorni di ritiro a Dimaro, si sia percepita una trasformazione all’interno del gruppo. “Con l’arrivo di Conte sin dai primi giorni di ritiro a Dimaro nel gruppo squadra è cambiata l’aria. Il gruppo squadra ha delle regole precise che vanno rispettate. C’è una presenza ingombrante e silenziosa di Lele Oriali che ha messo le cose a posto. Per esempio, la squadra mangia da sola quando è in ritiro. De Laurentiis da Dimaro non ha più mangiato con la squadra. A Dimaro aspettava che i giocatori finissero di mangiare, poi entrava lui in sala”.

L’ex dirigente dell’Inter, Lele Oriali, gioca un ruolo chiave nel nuovo assetto del Napoli. La sua presenza e il suo approccio professionale hanno contribuito a stabilire un clima di rispetto e disciplina. Grazie a queste riforme, la squadra sembra essere più focalizzata e determinata a raggiungere obiettivi ambiziosi.