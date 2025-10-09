9 Ottobre 2025

JUVENTUS FURIOSA: presentato esposto contro gli arbitri in FIGC | Si teme la sospensione del campionato

Marco Fanfani 9 Ottobre 2025
Comolli - fonte lapresse - napolipiu.com

Le polemiche arbitrali ormai fanno parte del tessuto sociale in Italia. I club spesso ci marciano e creano polemiche.

Le polemiche arbitrali rappresentano uno dei temi più caldi e ricorrenti nel calcio italiano, influenzando spesso il dibattito mediatico e la percezione dei tifosi. Errori di valutazione, decisioni controverse e situazioni di dubbia interpretazione hanno più volte acceso le discussioni, soprattutto nelle gare di vertice della Serie A, dove ogni punto può fare la differenza per lo scudetto o per la qualificazione alle competizioni europee.

L’introduzione del VAR ha cercato di ridurre al minimo gli errori, ma non ha eliminato completamente le contestazioni. Molti tifosi e addetti ai lavori ritengono che, in alcuni casi, l’interpretazione soggettiva delle immagini continui a creare ingiustizie percepite, alimentando recriminazioni sui social e in tv. L’equilibrio tra tecnologia e giudizio umano resta dunque un nodo centrale, con gli arbitri spesso sotto pressione estrema.

Le polemiche non coinvolgono solo le decisioni in campo: anche il design arbitrale e la scelta dei direttori di gara sono frequentemente messi in discussione. Alcuni club lamentano disparità di trattamento o presunte preferenze, aumentando la tensione tra società, dirigenti e tifoserie. Questi conflitti mettono in evidenza la difficoltà di garantire una gestione percepita come completamente imparziale.

Nonostante le critiche, gli arbitri italiani continuano a lavorare per migliorare la preparazione e la gestione dei match, con corsi di aggiornamento e utilizzo di strumenti tecnologici sempre più sofisticati. Il dibattito sulle polemiche arbitrali resta comunque vivo, perché il calcio italiano è un campionato estremamente competitivo, dove ogni decisione può avere ripercussioni decisive sul risultato finale.

Protesta nel finale

Forti contestazioni hanno caratterizzato il finale del match tra Juventus Next Gen e Ravenna, valido per l’ottava giornata del girone B di Serie C. I bianconeri hanno reclamato due episodi tra l’89’ e il 92’, ritenendo alcune decisioni arbitrali discutibili.

La panchina di Brambilla aveva chiesto all’arbitro Pasculli di visionare il monitor per un presunto fallo di mano dopo la parata di Anacoura: il pallone colpisce il braccio di Rrapaj, ma il direttore di gara ha giudicato corretta la sua decisione di non concedere il rigore, poiché il tocco avviene in posizione naturale e derivante dalla parata del portiere.

arbitro-lapresse-napolipiu.com

Episodio controverso sul rigore

Pochi minuti dopo, l’arbitro è tornato al monitor su richiesta della panchina di Marchionni e ha concesso un rigore al Ravenna. Tuttavia, l’analisi dell’azione evidenzia come l’impatto tra i due calciatori sia parte della dinamica di gioco: il contatto avviene dopo che il pallone è passato e nessuno dei due riesce a intercettarlo, rendendo la decisione discutibile.

Gli episodi hanno alimentato le proteste dei giovani bianconeri, sottolineando ancora una volta come alcune valutazioni arbitrali possano generare tensione e controversie nei momenti decisivi delle partite.

Altro

Tifosi Inter

Dramma Inter: calciatore aggredito dagli ultras nel centro di Milano | Lo ha salvato la Polizia

Marco Fanfani 9 Ottobre 2025
Sarri (lapresse) - napolipiu

Sarri traballa, Lotito si attiva: accordo verbale con il nuovo tecnico | Torna a casa una leggenda laziale

Lorenzo Gulotta 9 Ottobre 2025
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Napolipiu

L’ho chiamato, ma non mi ha risposto: ancora un no alla Nazionale | Gravina prende provvedimenti

Lorenzo Gulotta 8 Ottobre 2025
Sinner

Meeting di 3 ore dell’ATP, decisione presa: eliminato lo Shanghai Masters | C’è lo zampino di Sinner

Marco Fanfani 8 Ottobre 2025
Gattuso

Oh dio che dolore, è il ginocchio: Gattuso riceve una chiamata dall’infermeria | KO per le sfide decisive

Lorenzo Gulotta 8 Ottobre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Richiesta inviata in mattinata: il Napoli modifica la lista UEFA | Mossa a sorpresa di Conte

Lorenzo Gulotta 8 Ottobre 2025

