Jugeli agente Kvaratskhelia: “Novità sul nuovo contratto. De Laurentiis persona seria”

Notizie calcio Napoli – Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha recentemente parlato del futuro del suo assistito nel corso del programma Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Jugeli Elogia le Qualità di Kvaratskhelia

Jugeli ha lodato Kvaratskhelia per la sua versatilità e il suo impatto immediato al Napoli, sottolineando la sua capacità di giocare in diverse posizioni in attacco e la sua eccellente prima stagione con la squadra.

Kvaratskhelia, un Calciatore di Altissimo Livello

“Kvaratskhelia è un grande calciatore, ma anche molto duttile. Può giocare in tutte le posizioni in attacco,” ha detto Jugeli, evidenziando le qualità uniche di Kvaratskhelia e la sua promettente collaborazione con Giorgi Chakvetadze.

De Laurentiis, un Presidente di Parola secondo Jugeli

L’agente ha espresso grande stima per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, descrivendolo come una persona affidabile e di parola, e ha anticipato un futuro luminoso per Kvaratskhelia sotto la sua guida.

Un Futuro Promettente per Kvaratskhelia al Napoli

“Il patron è una bravissima persona, ci ha fatto tante cose buone, mantiene tutto ciò che promette. Il presidente è un uomo di parola, Khvicha avrà sicuramente ciò che si merita nel prossimo futuro,” ha affermato Jugeli, sottolineando la soddisfazione di Kvaratskhelia e della sua famiglia per il trattamento ricevuto a Napoli.

Prospettive di Rinnovo per Kvaratskhelia

Infine, Jugeli ha parlato del futuro contrattuale di Kvaratskhelia, anticipando cambiamenti positivi e riconoscimenti per le sue prestazioni eccezionali.

Rinnovo in Vista per il Talento Georgiano

“Ci saranno cambiamenti nel suo contratto nel prossimo futuro. Khvicha è in gran forma, è migliorato molto al Napoli e sta facendo bene anche in questa stagione,” ha concluso Jugeli, delineando un futuro promettente per il calciatore georgiano al Napoli.