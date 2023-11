Jolanda De Rienzo: “Da Castel Volturno trapela un gesto di Mazzarri verso i giocatori”

Jolanda De Rienzo, ospite a “1 Football Club”, riporta le ultime su Walter Mazzarri e il suo impatto sul Napoli.

Notizie calcio Napoli – Jolanda De Rienzo, ospite del programma radiofonico “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, ha condiviso le sue aspettative su Walter Mazzarri e il suo impatto sul Napoli.

Cosa si Aspetta De Rienzo da Walter Mazzarri?

De Rienzo si aspetta una “verità sincera” da Mazzarri, evidenziando la sua dedizione e il suo impegno nel prepararsi per il ruolo di allenatore del Napoli.

La Sincerità e la Dedizione di Mazzarri

De Rienzo sottolinea la sincerità e la dedizione di Mazzarri, che ha trascorso notti insonni studiando moduli e sistemi per il Napoli, firmando un contratto in bianco per dimostrare il suo impegno.

Il Primo Compito di Mazzarri: Trovare Feeling con la Squadra

Secondo De Rienzo, Mazzarri ha già iniziato a costruire un buon rapporto con la squadra, portando tranquillità e concentrazione a Castel Volturno.

Mazzarri e il Rapporto con i Giocatori

Mazzarri, noto per i suoi colloqui individuali, sembra aver già instaurato un buon rapporto con i giocatori, portando una maggiore tranquillità rispetto al periodo di Garcia.

Le Opportunità per i Calciatori sotto la Guida di Mazzarri

De Rienzo riflette sulle possibilità per giocatori come Lindstrom di emergere sotto la guida di Mazzarri, nonostante un calendario impegnativo.

La Potenziale Ascesa di Lindstrom e la Forza del Napoli

Con la velocità e il talento di giocatori come Lindstrom, De Rienzo è ottimista sulle possibilità del Napoli di ritrovare continuità e forza sotto la guida di Mazzarri.