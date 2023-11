Kvaratskhelia nel Mirino dei Giganti Europei: Napoli Pronto al Rinnovo

Khvicha Kvaratskhelia, i piani del Napoli per il rinnovo in mezzo all’interesse di grandi club europei come Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona.

Notizie calcio Napoli – Khvicha Kvaratskhelia, talento puro del Napoli, è attualmente uno dei giocatori con l’ingaggio più basso della squadra. Il Corriere dello Sport oggi sottolinea l’importanza di un rinnovo di contratto per il georgiano, per tenere a bada l’interesse di club top come Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona.

Perché è Cruciale il Rinnovo di Kvaratskhelia?

Tra i talenti più luminosi del Napoli, Kvaratskhelia merita un adeguamento contrattuale. Il suo attuale ingaggio non riflette il suo valore sul campo.

Un Contratto Migliore per Proteggere un Gioiello

Il Napoli sa che deve agire. Con un ingaggio attuale di solo un milione e duecentomila euro all’anno, il club è consapevole che deve migliorare le condizioni di Kvaratskhelia per respingere l’interesse dei grandi club europei.

Quali Sono i Club Interessati a Kvaratskhelia?

L’abilità di Kvaratskhelia non è passata inosservata. Club di fama mondiale stanno già mostrando il loro interesse.

Occhi Puntati sul georgiano da Tutto il Calcio Europeo

Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona sono solo alcuni dei club che stanno seguendo da vicino la situazione di Kvaratskhelia. Il suo talento è riconosciuto a livello internazionale, rendendolo un obiettivo desiderabile per molti.

