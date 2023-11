Khvicha Kvaratskhelia segna per la Georgia in una sconfitta per 3-1 contro la Spagna. Il talento del Napoli si conferma protagonista nonostante il risultato deludente della sua nazionale.

Notizie calcio Napoli – La sfida internazionale tra la Georgia e la Spagna si è conclusa con una vittoria per 3-1 a favore delle Furie Rosse. Nonostante la sconfitta, Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno del Napoli, ha continuato a dimostrare il suo eccellente stato di forma, segnando l’unico gol per la sua squadra.

La partita, che ha visto la Spagna di Luis de la Fuente affrontare la Georgia guidata da Willy Sagnol, è stata caratterizzata da momenti di brillante gioco da parte di entrambe le squadre. Tuttavia, sono state le reti di Le Normand, Ferran Torres e un’autorete di Lochoshvili a decidere l’incontro, rendendo vano il gol di Kvaratskhelia.

Il talento georgiano, che ha già dimostrato le sue capacità con il Napoli, ha confermato il suo ottimo periodo di forma anche in nazionale, segnando tre reti in due partite. Nonostante il gol, la Georgia si è trovata in difficoltà nel girone, fermandosi a soli 8 punti e chiudendo al penultimo posto in classifica.

Dagli spalti una sorpresa per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, con il suo numero 77, è diventato un simbolo in Georgia e il suo legame con la città di Napoli si rafforza sempre di più. La sua rete contro la Spagna è stata un motivo di festa non solo per i tifosi georgiani ma anche per quelli del Napoli, evidenziando il forte legame tra il giocatore, il suo club e la sua nazionale.

La presenza di una maglia del Napoli tra gli spalti durante la partita ha sottolineato ulteriormente questo legame, dimostrando come Kvaratskhelia sia diventato un punto di riferimento sia per il suo club che per la sua nazionale.

Nonostante la sconfitta, la prestazione di Kvaratskhelia contro una squadra forte come la Spagna è un segnale positivo per il futuro, sia per il giocatore che per il Napoli, che può contare su un talento in continua crescita.