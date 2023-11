Sagnol CT Georgia: “Kvara è in un grande club, ma so che 3 big lo seguono”

Sagnol, CT della Georgia, ha rivelato l’interesse di club come Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid per Kvaratskhelia, stella del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Willy Sagnol, commissario tecnico della nazionale georgiana, ha parlato del futuro di Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso giocatore del Napoli, durante una conferenza stampa. Le sue parole hanno acceso i riflettori sul crescente interesse di alcuni dei più grandi club europei per il giovane talento.

“Kvara gioca in una grande squadra come il Napoli, ma so che i top club quali Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid sono interessati a lui“, ha rivelato Sagnol. Questa dichiarazione conferma le voci che circolano da tempo sul crescente interesse di club di primo piano per Kvaratskhelia, che ha dimostrato le sue eccezionali capacità nel campionato italiano.

Sagnol ha poi sottolineato le aspirazioni che ogni calciatore ha nel corso della sua carriera: “Nell’arco della carriera ogni calciatore spera di giocare per queste squadre, si possono vincere titoli importanti“. Queste parole riflettono la realtà del calcio moderno, dove i giocatori ambiscono a far parte di squadre che competono regolarmente per i titoli più prestigiosi.

