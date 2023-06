Napoli, intesa De Luca-De Laurentiis: “La Regione coproduce la festa Scudetto”

Intesa raggiunta tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la festa Scudetto.

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato tramite i suoi canali social di aver raggiunto un accordo con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’organizzazione della festa dello Scudetto, in programma il 4 giugno dopo l’ultima di campionato tra Napoli e Sampdoria con fischio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.

La notizia è stata condivisa sul profilo Instagram del Governatore, che ha dichiarato: “Con il presidente De Laurentiis abbiamo sottoscritto un’intesa per l’organizzazione della festa in onore del terzo Scudetto del Napoli”. La Regione Campania, tramite la Fondazione Campania dei Festival, si assumerà la responsabilità della coproduzione di questo grande evento, che si terrà il 4 giugno presso lo Stadio Maradona, per celebrare la straordinaria vittoria sportiva del Napoli. La trasmissione televisiva dell’intera manifestazione rappresenterà un’importante opportunità di promozione e valorizzazione del nostro territorio, oltre che un motivo di orgoglio per tutta la comunità campana. Queste sono state le parole del Governatore.

