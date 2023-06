Vessicchio duro: “Altro che Juve, una squadra riesce a farla sempre franca. Con lei le Procure stanno ferme e zitte”

Sergio Vessicchio, in un video su YouTube, si schiera a difesa della Juventus attaccando una squadra che riesce sempre a farla franca.

La Juventus al centro di critiche e polemiche dopo essere stata ‘salvata’ in seguito al patteggiamento avvenuto con la Procura Federale per la manovra stipendi e alla ‘sola’ multa di 718.000 euro. A prendere le difese del club bianconero è stato anche il direttore di TuttoJuve.net, Sergio Vessicchio, che in un video su Youtube, si è scagliato pesantemente contro un’altra squadra, rea di essere sempre difesa e protetta: l’Inter di Simone Inzaghi.

“Questi hanno messo in bilancio i soldi della “Digitalbits” ma quei soldi nel bilancio non ci sono mai arrivati, è totalmente un falso in bilancio. Nel dicembre 2022 il Governo ha permesso di rateizzare i debiti con il Fisco per cinque anni e sapete quale la squadra più indebitata con il Fisco? L’Inter che deve 50 milioni come ha scritto il Corriere della Sera”.

Vessicchio ha poi aggiunto: “Ma l’Inter durante quello scudetto falso vinto due anni fa, aveva pagato gli stipendi? No, ma le Procure stanno ferme, stanno zitte, purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione molto particolare. L’Inter è la squadra più protetta da sempre, mentre i processi a carico della Juve spesso creati ad arte, si sono sempre risolti con un nulla di fatto, vedi Calciopoli, il finto doping o Caso Suarez”.

“La Juventus è sempre stata assolta, non ha mai fatto niente di quello che è stata accusata; a Calciopoli l’Inter aveva accuse pesantissime: i passaporti falsi e l’hanno fatta franca, sono stati condannati ma non hanno scontato le pene, oltre alle intercettazioni illegali, improprie e abusive nel periodo del Calciopoli”, ha concluso Vessicchio.