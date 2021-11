CORSPORT – Osimhen vuole il gol, Inter avvisata: due dati negativi da cancellare

Victor Osimhen cerca il gol durante Inter-Napoli, sfida della tredicesima giornata di Serie A che si gioca domenica 21 novembre. L’attaccante nigeriano ha segnato due gol con la Nigeria ed è carico, pronto per tornare a segnare reti decisive anche con il Napoli. Come ricorda Corriere dello Sport Osimhen non segna in campionato dal 17 ottobre, ovvero dalla gara tra Napoli e Torino, in cui il nigeriano fece quel poderoso stacco di testa. Tre punti per il Napoli, un ulteriore gol per Osimhen. Ma in realtà l’ultima rete segnata dal nigeriano è datata 21 ottobre, quella messa a segno nella sfida tra Napoli e Legia Varsavia. Da allora in poi Osimhen non ha più segnato, complice, anche un infortunio che lo ha tenuto fuori nel match con la Salernitana.

Centravanti del Napoli senza gol con l’Inter

Osimhen cerca il gol con l’Inter anche per sfatare un tabù che attanaglia i centravanti del Napoli che giocano a San Siro. “È da un po’ che un centravanti da copertina non spara un bel DO di petto alla Scala del calcio con l’Inter. Centravanti azzurri vs San Siro nerazzurro: non è un caso che Callejon, a conti fatti, risulti il recente cannoniere leader nella Milano interista. L’ultimo attaccante vero a segno al Meazza? Il Matador, Cavani: era il 9 dicembre 2012. Il 9 dicembre di 9 anni fa. Nove, appunto: il numero del centravanti di nome Osi” scrive Corriere dello Sport.

Sembra strano che a Milano, con l’Inter, non abbiano segnato nemmeno attaccanti del calibro di Higuain e Mertens, gente che ha segnato praticamente ovunque. Ed allora Osimhen con l’Inter vuole il gol per il Napoli e per se stesso, per lo scudetto e per continuare a sognare. Motivazioni importanti per chi vive di emozioni. I due gol con la Nigeria sono serviti a non perdere il feeling con la rete, ora serve ritrovarlo anche con il Napoli.