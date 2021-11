Callejon bomber con l’Inter: la classifica amara per Insigne e Mertens

José Maria Callejon è il giocatore del Napoli che ha segnato più gol all’Inter negli ultimi anni, la classifica di Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo mette in evidenza come i centravanti del Napoli abbiano avuto seri problemi a segnare reti durante le sfida con l’Inter. In particolare il problema nasce quando si gioca a Milano, alla Scala del calcio. Dalla classifica dei bomber del Napoli andati a segno contro l’Inter a Milano c’è Callejon al primo posto con 3 reti. Attaccanti di livello come Higuain e Mertens sono a zero reti, stessa sorte per Insigne che però di ruolo non fa il centravanti.

Ora tocca ad Osimhen sfatare il tabù Inter. Il nigeriano non segna da un mese con la maglia del Napoli e cerca il riscatto proprio contro l’Inter. Anche Osimhen si trova a zero gol siglati contro l’Inter, anche perché durante la scorsa stagione ha giocato molto poco. In questo campionato Osimhen ha messo a segno 5 gol in campionato e 4 in Europa League. Ora vuole riprendere la sua marcia, partendo proprio da Milano. Inter-Napoli è una sfida scudetto a tutti gli effetti a cui Osimhen vuole partecipare mettendo la firma sul tabellino dei marcatori. Ritrovare la confidenza con la rete per un attaccante è molto importante, soprattutto quando i gol servono ad alimentare il sogno scudetto.