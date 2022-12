Inter-Napoli, verrà applicato il fuorigioco semiautomatico: l’ufficialità

In Inter-Napoli verrà applicato il fuorigioco semiautomatico come annuncia il presidente della Serie A Lorenzo Casini

Una novità importante entra a far parte del calcio italiano: l’introduzione del fuorigioco semiautomatico. Sin dalla ripresa della Serie A, la terna arbitrale avrà il supporto di una modifica regolamentare che limiterà ancor di più gli errori. Anche Inter-Napoli, big match della giornata, dovrebbe vedere l’utilizzo della tecnologia per aiutare arbitro e guardalinee ad individuare le posizioni di offside. Ad annunciare l’introduzione è Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ai microfoni della RAI, nel corso della trasmissione Casa Italia: “Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio”.

