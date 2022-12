Zuliani: “Juventini svegliatevi, vogliono condannarci per salvare gli altri”

Claudio Zuliani giornalista di tuttojuve chiama a racconta tutti i tifosi di fede bianconera: “Non è cominciato ancora il processo e già vi hanno condannato”

Claudio Zuliani, su tuttojuve chiama a raccolta i tifosi della Juventus, il giornalista prova a difendere il mondo Juve dalla accuse mosse dalla procura di Torino e dalla stampa:

ZULIANI CHIAMA RACCOLTA I TIFOSI DELLA JUVE

“Passano i giorni di un’inchiesta chiusa in attesa dei prossimi passi giudiziari che porteranno, probabilmente, ad un processo dove sentiremo la tesi dell’accusa e l’antitesi della difesa. Si cari fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sentiremo la difesa. Questo è il punto. Il procuratore di Torino ha chiuso l’inchiesta e formulato le sue accuse, al contrario di quanto vi fanno intendere i giornali.

Non ci sono novità ogni giorno, non ci sono sviluppi dell’inchiesta, non ci sono nuove intercettazioni come dice l’avvocato Afeltra: “ tutte le intercettazioni, 17 faldoni di indagine, sono a disposizione dal 25 ottobre e tutti possono usarle”.

Poi aggiunge: “Capite bene che i giornali parlano di sviluppi e nuove rivelazioni dal 28 di novembre, quando era da un mese che l’inchiesta era terminata con tutte le intercettazioni a disposizione. Finitela di farvi prendere in giro dagli altri perché di altri si tratta. Hanno una visione distorta di quello che vi succede perché mirano ad una vostra punizione. Condannare la Juve per salvare gli altri, un classico”.

JUVENTINI CONDANNATI

Zuliani aggiunge: “E’ talmente evidente che nei salotti televisivi milanesi, esponenti tifosoidi di squadre che sono passate negli anni dallo spalmadebiti di Silvio alle plusvalenze sui marchi e agli sponsor cinesi che non compaiono da nessuna parte, vi domandano se non provate vergogna a leggere le intercettazioni. Dovrebbero provarla loro per la situazione debitoria in cui hanno vissuto e continuano a vivere da decenni senza che nessun organo della repubblica aprisse un’inchiesta con tanto di pezzi giornalieri di telefonate spalmate sugli organi di stampa.

“Svegliatevi gente perché non è cominciato ancora il processo e già vi hanno condannato esponendovi a pubblico ludibrio!“, ha concluso Zuliani.

ZULIANI TIFAVA MILAN

Claudio Zuliani chiama a racconta i tifosi della Juventus ma sul web spunta un particolare clamoroso. Maurizio Pistocchi, rivela che Zuliani era un super tifoso del Milan:

“Chi lavorava a Italia7Gold a fine anni’90, come i colleghi Radice e Raimondi, ricorda un giornalista super-tifoso del Milan, che il Direttore metteva a commentare la Juventus. Oggi è diventato super-tifoso della Juve. É lui o non è lui? Si che è lui. E adesso, tornerà milanista?”.