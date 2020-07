L'inter piomba su Allan, Marotta propone uno scambio al Napoli

Allan nel mirino dell’Inter. Marotta pensa d’inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese del Napoli. De Laurentiis chiede 40 milioni.

ALLAN INTER NAPOLI. Allan e il Napoli potrebbero dirsi addio alla fine della stagione, il centrocampista brasiliano, perno inamovibile del centrocampo Sarrista, dopo la delusione del mancato passaggio la PSG ha offerto prestazioni altalenanti culminata con la lite con Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, Allan sarebbe finito nelle mire dell’Inter.

“Allan piace all’Inter. Il centrocampista brasiliano, dopo avere rappresentato tanto nel Napoli, è incappato in una stagione poco positiva e sembra destinato ad essere ceduto. Il mister degli azzurri, Gennaro Gattuso, inoltre, non sembra dargli molta fiducia. L’ex Udinese è finito ai margini nel progetto tecnico e tattico del coach calabrese che sembra preferirgli il terzetto Demme, Fabian e Zielinski“.

Il quotidiano aggiunge: “Dopo aver sfiorato il Psg nel gennaio 2019, sembra arrivato il momento dell’addio di Allan al Napoli. Per il brasiliano, non più titolare inamovibile, complici anche gli infortuni l’esperinza napoletana sembra giunta al capolinea. Nelle ultime ore su Allan si è fatta avanti l’Inter. Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni, ma se il Napoli accettasse ancora la moneta di scambio Matias Vecino, allora l’operazione per l’Inter di Marotta potrebbe aver contorni più sostenibili, anche perché il brasiliano percepisce 2 milioni e non chiederebbe ingaggi alla Romelu Lukaku“.