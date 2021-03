Insigne show, rinnovo in bilico c’è l’interesse dei top club

Lorenzo Insigne sta trascinando il Napoli in questa stagione, l’attaccante piace molto ai top club europei che lo stanno corteggiando.

Le prestazioni di altissimo livello di Lorenzo Insigne fanno aumentare le voci di calciomercato sul giocatore. Di recente si è saputo di un interessamento concreto del Manchester City in estate. Ma i grandi club europei stanno ancora tenendo d’occhio il capitano del Napoli. Secondo quanto riferisce calciomercato.it il giocatore piace ai top club della Liga e della Premier League. Campionati e club dove girano tantissimi soldi e che non avrebbero problemi ad aumentare l’ingaggio di Insigne che attualmente guadagna 4,5 milioni di euro al Napoli. Insigne fino ad ora ha deciso di restare al Napoli non attratto solo da un ingaggio oneroso, ma è ovvio che le tentazioni ci sono per tutti.

Insigne ha un contratto con il Napoli fino al giugno del 2022 e già da tempo si sta parlando di un possibile rinnovo. L’agente Vincenzo Pisacane, che ha confermato l’interesse di grandi club, è in costante contatto con la società ed ha ribadito la volontà del giocatore di continuare a vestire la maglia azzurra, ma fino ad ora non c’è stato alcun segnale positivo dal punto di vista del rinnovo di contratto. Il Napoli ne vorrebbe fare una bandiera, ma è ovvio che a fine stagione bisognerà guardarsi in faccia e capire se questo sarà possibile, tenendo conto anche delle sirene che squillano da mezza Europa.