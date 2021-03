Insigne, parla l’agente: “Interesse grandi club fa piacere. Vuole la Champions”

Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del futuro del suo assistito.

Lorenzo Insigne è diventato il vero trascinatore del Napoli, la doppietta messa a segno con il Bologna ha messo in evidenza ancora di più questo aspetto. Di recente si è parlato anche di grandi club come il Manchester City che hanno cercato Insigne, ma il capitano del Napoli ha rifiutato l’offerta. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo parla il suo agente, Vincenzo Pisacane che dice: “Da tifoso ho vissuto tante partite in cui è stato determinante, ci ha messo il cuore sempre. Ci siano sempre e solo attacchi per questo ragazzo: sia deleterio nei confronti di tutti, però lui ci ride agli attacchi che riceve. Grandi club su Insigne? Normale che sia così, ma l’unica cosa a cui lui pensa è finire alla grande questa stagione con il Napoli, vuole la Champions con il Napoli, sente la responsabilità da capitano“.

Pisacane racconta anche che il Insigne col Bologna ha giocato con un forte raffreddore, che non gli permetteva di respirare bene: “Lorenzo ha fatto molto bene ieri, purtroppo non è stato benissimo nell’arco della settimana. Aveva il naso chiuso, la moglie lo ha dovuto sopportare (ride, nda). Diversi tamponi fatti tutti negativi. Abbraccio con Osimhen? Lorenzo ha un rapporto straordinario con tutti, sta soffrendo con Ghoulam, subito gli ha mandato un messaggio. Quando Faouzi è in forma non ce ne è per nessuno. Milan, Juve e Roma? Sono gare che si preparano da sole, quando giochi contro le big si vuol sempre far bella figura“. Mentre sul futuro di Insigne e l’interessamento di grandi club Pisacane ha aggiunto: “Fa piacere leggere di questi interessi top, ma ci interessa solo chiudere la stagione a certi livelli. Per il rinnovo ci sarà tempo“.