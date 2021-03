Sconcerti: “Sarri al Napoli, decisa la destinazione di Gattuso”

Mario Sconcerti a parlato a tmw Radio del futuro di Sarri: “Andrà al Napoli”, per Gattuso destinazione Fiorentina, lo vuole Commisso.

Il Napoli sta lanciando l’assalto alla Champions League ma si parla già di futuro. Secondo Mario Sconcerti al Napoli tornerà Sarri mentre l’attuale allenatore degli azzurri, Gattuso andrà alla Fiorentina. Gli scenari devono essere ancora delineati ma le voci di mercato sugli allenatore non si arrestano. Nonostante Gattuso e De Laurentiis abbiano ritrovato un minimo di serenità ci sono pochissime speranze, quasi zero, che il tecnico calabrese possa restare sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione.

“Al Napoli credo che tornerà Sarri. A me Pirlo piace, Conte è fuori classifica, Pioli l’ho visto già da diverse parti e preferirei andare su qualcosa di nuovo. Vorrei vedere De Zerbi in una grande squadra, o Italiano. Vorrei vedere Gattuso in una piazza meno stressante di Napoli” dice il giornalista Mario Sconcerti. In tanti auspicano un ritorno dell’ex allenatore di Chelsea e Juventus, ma ci sono anche altri voci di mercato legate agli allenator vicini alla panchina partenopea. Si parla di un interessamento concreto per Fonseca, oramai in rotta di collisione con la Roma, squadra che pure sta cercando la strada per il piazzamento in Champions League.