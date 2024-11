Insigne: “Se Conte mi chiama, mi trova già a Castel Volturno”

L’ex capitano apre al clamoroso ritorno in azzurro e analizza la sfida con l’Inter

Lorenzo Insigne non dimentica Napoli. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, l’ex capitano azzurro ha aperto scenari inaspettati sul suo futuro, lanciando un messaggio d’amore alla città.

Lo sguardo su Inter-Napoli

“Domenica mi aspetto una grande partita”, commenta l’attaccante del Toronto. “L’Inter ha l’impegno di Champions con l’Arsenal, ma resta una grande squadra. Conte saprà come prepararla”.

Il sogno scudetto

“Ho un sogno nel cuore”, rivela Insigne. “Rivincere lo scudetto come due anni fa. Inzaghi è un grandissimo allenatore, l’Inter ha una dirigenza che sa scegliere i giocatori giusti”.

Il richiamo di Napoli

“Sto bene a Toronto“, confessa l’ex numero 24, “ma Napoli è casa mia. Le ferie le faccio sempre qui. Senza Napoli non si può vivere”. Poi la frase che fa sognare i tifosi: “Se mi chiamasse Conte? A Napoli non si può dire di no, mi troverei già a Castel Volturno“.

