Di Lorenzo carica il Napoli: “Inter test importante, non vediamo l’ora”

Il capitano azzurro analizza la sfida di San Siro e il duello con Dimarco

Giovanni Di Lorenzo guarda avanti. Il capitano del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha analizzato il momento della squadra in vista della sfida contro l’Inter.

Verso Inter-Napoli

“Perdere fa male”, esordisce Di Lorenzo, “specialmente davanti ai nostri tifosi. Ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso. Abbiamo già analizzato la partita con l’Atalanta e ne trarremo il massimo“. Il capitano sottolinea la reazione positiva del pubblico: “Hanno visto il nostro impegno, la loro risposta è un aspetto importante”.

“La settimana è importante“, prosegue il terzino azzurro. “Dopo una sconfitta è positivo affrontare una squadra come l’Inter: è un test per capire il nostro livello“. Di Lorenzo rivela: “Guarderò la loro partita di Champions contro l’Arsenal, sono due squadre che stanno facendo bene. Con il mister poi entreremo nei dettagli nei prossimi giorni“.

Sul tema nerazzurro, il capitano è lucido: “Sono una grandissima squadra, hanno aggiunto giocatori importanti come Zielinski che conosciamo bene. Il loro pregio è avere un gruppo che gioca insieme da anni”. Sul duello con Dimarco: “Ha avuto una crescita importante, si è meritato il ritorno all’Inter. La gavetta aiuta, gli auguro il meglio… dal fischio finale”.

La tattica di Conte

“Mi piace tanto giocare in più ruoli“, svela Di Lorenzo. “Il ruolo del terzino si è evoluto, non basta solo difendere ma serve proporsi in avanti, cercare zone dove far male all’avversario. Con il mister alleniamo molto questi dettagli”. Sulla fascia sinistra dell’Inter: “Dovremo stare attenti, cambiano posizione anche con Bastoni che spinge molto. È un lavoro di squadra, sia in fase difensiva che di possesso“.

L’amore per Napoli

“La città è cresciuta tantissimo”, racconta con orgoglio il capitano. “Vengono molti turisti a visitare i luoghi caratteristici. Ogni mattina mi sveglio con il Vesuvio, ed è un’immagine bellissima“.

Un legame forte, rafforzato anche dal rapporto con il suo agente Mario Giuffredi: “Con gli anni il procuratore diventa una figura sempre più importante. Ho la fortuna di avere Mario da tempo, va oltre l’aspetto lavorativo. È una persona con cui mi confido, mi dà consigli. Avere accanto uno di cui hai fiducia totale è fondamentale“.