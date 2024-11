Mazzarri può sfidare subito il Napoli: spunta l’ipotesi Torino

L’ex allenatore azzurro è in pole per sostituire Juric sulla panchina granata dopo un avvio di stagione deludente.

Il Torino pensa a Walter Mazzarri. Come riporta calciomercato.com, il tecnico toscano è il principale candidato per sostituire Ivan Juric, la cui posizione è sempre più in bilico dopo 6 sconfitte nelle ultime 7 partite.

Il derby contro la Juventus sarà decisivo per il futuro dell’attuale allenatore granata. In caso di risultato negativo, la società potrebbe optare per il cambio in panchina, puntando sull’esperienza di Mazzarri.

Un eventuale approdo dell’ex tecnico azzurro sulla panchina granata avrebbe un sapore particolare: il 1° dicembre è in programma Torino-Napoli. Mazzarri potrebbe così ritrovarsi subito di fronte al suo passato, sia quello glorioso (2009-2013) che quello più recente della scorsa stagione.

Il tecnico di San Vincenzo, che ha guidato gli azzurri alla conquista della Coppa Italia 2012 e al ritorno in Champions, ha lasciato un segno importante nella storia del Napoli. Anche nella breve parentesi della scorsa stagione, quando è subentrato per traghettare la squadra dopo lo storico scudetto.