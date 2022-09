Quanto vale Insigne su Fifa 23. L’attaccante: “Dribbling? Non sono Messi ma…” – VIDEO

Ma quanto vale Lorenzo Insigne su FIFA 23? Molti se lo sono chiesti, così è lo stesso calciatore del Toronto a pubblicare sul suo profilo twitter un video in cui rivela quali sono i punteggi che gli sono stati attribuiti da uno dei più importanti giochi per Play Station. In modo alquanto ironico, l’attaccante di Frattamaggiore parla con i membri dello staff del club canadese e dà il pronostico su sette aspetti: la velocità, il tiro, il passaggio, il dribbling, la difesa, il fisico ed infine la valutazione generale. In occasione del dribbling ha anche detto: “Non sono Messi ma…” chiudendo con una risata.

Con il suo modo di fare sempre scherzoso, l’ex stella del Napoli scommette su quali sono le idee della redazione di FIFA 23 sul suo conto e quasi sempre indica il voto numerico esatto. Probabilmente il video è stato girato prima della brutta notizia che ha colpito la sua famiglia, perché Lorenzo Insigne è apparso molto spensierato. Tutti i suoi fans del Napoli sono rimasti attoniti davanti a tale brutto evento, con l’augurio che possa riprendersi definitivamente. Anche il commissario tecnico Roberto Mancini ha evitato di convocarlo per i test di Nations League contro Inghilterra ed Ungheria così da preservarlo e lasciarlo vicino alla moglie, in un momento di necessità come quello attuale. Ma la sua ironia è inconfondibile e tornerà presto a riempire i cuori di chi lo vuole bene.