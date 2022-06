Dall’Uruguay, infortunio Mathis Olivera: svolti esami strumentali: come sta

Il nuovo terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera si è infortunato durante la sfida tra Uruguay e Panama. Un infortunio grave quello di Olivera che ha dovuto lasciare il campo a causa di una forte distorsione al ginocchio. Il giocatore è uscito in lacrime, tenendosi le mani sul volto. Il giocatore ex Getafe si è scontrato con Cordoba, ammonito per il fallo, cadendo a terra dolorante. Il terzino sinistro uruguaiano ha sentito male al ginocchio a seguito del contrasto di gioco.

Dopo il fallo il giocatore ha cercato di continuare a giocare, ma dopo aver toccato un pallone è crollato al suolo urlando di dolore. L’ex Getafe è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime ed è stato sostituito da Matias Vina:. Olivera dopo l’infortunio è andato direttamente negli spogliatoi, piangendo, in compagnia del responsabile dello staff medico dell’Uruguay. I tempi di recupero di Olivera sono stati definiti dopo gli esami strumentali svolti dal giocatore.

Infortunio Olivera: i tempi di recupero

La gestualità del giocatore, che ha sentito tantissimo dolore, ha fatto preoccupare immediatamente tutti i tifosi. Anche i supporters del Napoli sono ansiosi di sapere come sta Mathias Olivera dopo lo scontro durante Uruguay-Panama. Il club azzurro ha appena salutato Faouzi Ghoulam, giocatore sfortunatissimo che si è rotto più volte il ginocchio, ora sembra esserci una sorta di maledizione visto che il suo sostituto si è infortunato proprio al ginocchio. Le ultime notizie sull’infortunio di Mathias Olivera vengono date da Ovacion che fa sapere che il giocatore ha svolto una risonanza magnetica ed è stato accertato una distorsione al ginocchio sinistro. Il giornale uruguaiano cita come fonti alcuni parenti del giocatore. Già nella notte italiana si era appreso dall’Uruguay che non sembravano esserci problemi di rottura dei legamenti per Olivera, quindi niente operazione. A questo punto il giocatore potrebbe rientrare tra 20/30 giorni sul terreno di gioco per l’avvio del ritiro di Dimaro del Napoli di Spalletti.