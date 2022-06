Olivera statistiche da urlo con l’Uruguay, a Napoli: “Che colpo”

Mathias Olivera è stato uno dei migliori calciatori di Messico-Uruguay sfida vinta dalla Celeste con doppietta di Cavani. Ma una delle migliori prestazioni per l’Uruguay l’ha fatta registrare Mathis Olivera, giocatore ufficializzato dal Napoli solo qualche settimana fa. Il terzino sinistro è stato al Getafe fino alla scorsa stagione, ma ora è pronto a mettersi in gioco a Napoli per sfidare Mario Rui come titolare sulla fascia sinistra di difesa. Non sarà semplice, anche perché Mario Rui molto spesso si è distinti per buone prestazioni, ma soprattutto conosce molto meglio il calcio italiano.

Ma Mathis Olivera ha delle ottime doti e lo ha dimostrato ancora una volta durante Messico-Uruguay, partita amichevole, ma comunque di grande fascino. Olivera ha fatto registrare ottime statistiche: è stato il giocatore con più falli subiti, quello che ha vinto più sfide personali (14), oltre a far registrare 0 palle perse, 4 recuperate ed il 100% di duelli vinti. Numeri che ovviamente non dicono tutto, ma che danno una certa dimensione del giocatore. Olivera è stato scelto anche per il fisico importante, così come da indicazione di Spalletti che vuole giocatori di grande atletismo in grado di reggere gli uno contro uno, senza andare in estrema sofferenza, com’è accaduto ad esempio quando il Napoli ha sfidato il Barcellona ed Adama Traoré ha sovrastato sia Insigne che Mario Rui con la sua forza fisica dirompente.

Per i tifosi del Napoli c’è grande curiosità di vedere Olivera in campo: il giocatore sarà impegnato in Usa-Uruguay il 05/06/2022 alle ore 23.00 e poi in Uruguay-Giamaica il giorno 11/06/22 alle ore 22.00.