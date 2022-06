Lorenzo Insigne: compleanno lontano da Napoli e con vista Toronto, la sua assenza sarà decisiva?

Lorenzo Insigne compie oggi 31 anni, uno dei campioni più fulgidi della storia del Napoli andrà a giocare a Toronto. Il giocatore dopo un lungo tira e molla con la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di accettare l’offerta faraonica messa a disposizione dal club che milita in MLS. Insigne guadagnerà circa 11 milioni di euro a stagione, quindi per lui andare a Toronto ha significato un cambio di vita importante, dal punto di vista economico, ma anche culturale. Andrà a misurarsi con la cultura canandese e con il campionato americano, con un tipo di pressioni totalmente diverso, con la concezione dello sport totalmente diversa. Ovviamente il palcoscenico non sarà importante come quello europeo, magari come una Champions League, ma certo la vita di Insigne è cambiata.

Insigne al Toronto

Dopo dieci anni passati in maglia azzurra quello di oggi sarà il primo compleanno per Insigne lontano da Napoli. La maglia del Toronto sarà indossata ufficialmente da luglio in poi, ma è chiaro che oramai i pensieri sono tutti al club canadese, anche perché Insigne è infortunato e non giocherà con la Nazionale di Mancini. Insigne a Toronto non troverà una situazione semplice, anche perché dopo 14 giornate il club canadese è terzultimo nel gruppo Est. Insigne dovrà avere il compito di risollevare le sorti del club.

Intanto a Napoli ci si chiede se l’assenza di Insigne peserà molto, se l’assenza delle sue giocate, i suoi dribbling e gol saranno determinanti per il gioco di Spalletti. Il Napoli ha preso Kvaratskhelia per sostituire Insigne, un giocatore totalmente diverso che sta facendo vedere di avere grandissime qualità tecniche, oltre che fisiche. Ovviamente lo si attende alla prova del calcio europeo. Per ora i tifosi del Napoli si limitano a fare gli auguri a Lorenzo Insigne, giocatore che poteva diventare una bandiera del Napoli, ma il destino non ha voluto.