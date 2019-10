Infortuni per Atalanta e Inter: in Nazionale si bloccano due big

La sosta per le Nazionali possono creare anche problemi a quelle formazioni di Serie A che hanno tanti giocatori in giro per il mondo. Così si registrano due infortuni per Atalanta e Inter.

Sia per Gian Gasperini che per Antonio Conte non arrivano buone notizie da ritiri di Colombia e Cile, dato che sia Duvan Zapata che Alexis Sanchez sono usciti malconci dall’ultima partita giocata.

La situazione degli infortuni

Infortuni per Atalanta e Inter, due tegole per le squadre che lottano per il vertice della Serie A. Nella sfida amichevole tra Colombia e Cile, sono stati registrati due stop per i big di Conte e Gasperini. Il primo ha riguardato Duvan Zapata, che è uscito al 23′ per un problema muscolare di cui bisogna ancora stabilire l’entità. Al minuto 88 anche Alexis Sanchez ha preso una botta alla caviglia sinistra che sta preoccupando lo staff sanitario del Cile. Per entrambe le squadre potrebbero essere delle esclusioni eccellenti, dato che sia Sanchez ma soprattutto Zapata sono due perni fondamentali per Inter e Atalanta.