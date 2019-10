Classifica under 21 più preziosi della Serie A, c’è anche un azzurro. La graduatoria è stata stilata tenendo conto dei valori di Transfermarkt.

Tra gli undici calciatori scelti c’è anche Eljif Elmas, centrocampista macedone prelevato in estate dal Napoli. Tra gli altri spiccano Donnarumma del Milan e De Ligt della Juventus.

Eljif Elmas

Elijif Elmas ha un valore di 17 milioni di euro per Transfermarkt per questo è stato inserito nella lista degli Under 21 più preziosi della Serie A. Il giocatore Classe ’99 è stato prelevato in estate dal Napoli che lo ha pagato 16 milioni di euro. Il macedone ha firmato un contratto fino al 2024 e fino ad ora ha giocato sette partite senza segnare alcun gol, anche se in qualche circostanza ha sfiorato la rete. Elmas si è messo in evidenza per la sua capacità di stare in campo, la personalità nel gestire la palla, ma è risultato essere un calciatore totale capace sia di rubare palloni in fase difensiva, ma anche di partecipare attivamente alla manovra. Fino ad ora ha giocato 273′ ma ambientandosi ancora di più a Napoli il suo impiego è destinato ad essere ancora più continuo.

Under 21 più forti: la classifica

Nella Top 11 degli Under 21 più preziosi della Serie A redatta da Corriere dello Sport ci sono anche De Ligt e Donnarumma. Ecco gli altri dieci che la compongono.