Hysay alla Roma, l’agente: “Piazza gradita, ecco la valutazione del Napoli”

Hysay alla Roma potrebbe essere questioni di mesi. L’agente del calciatore ha parlato in esclusiva a Retesport aprendo le porte di un trasferimento del difensore.

Le ipotesi di calciomercato intorno all’albanese sono tante ma in queste ore si sta facendo sempre più pressante la pista che vorrebbe Hysaj vestire la maglia giallorossa, soluzione che potrebbe andare in porto soprattutto se si riuscissero a concretizzare due condizioni.

Roma piazza gradita

Mario Giuffredi, agente di Hysaj a Rete Sport ha detto: “E’ probabile che possa andare via, a gennaio potrà accadere. Il suo contratto è in scadenza”. Per il procuratore Roma è una “piazza gradita. Vediamo se ci sarà un interesse concreto della società, per ora è tutto fermo”. Al momento la distanza tra Napoli e Roma, ma anche con altre società, sta soprattutto nella valutazione che ne fa la società azzurra: “Il Napoli valuta Hysaj tra i 25 ed i 30 milioni, ma più passa il tempo e più verrà svalutato. Noi abbiamo comunicato già da tempo la volontà di non rinnovare. Per tre anni Hysaj è stato il terzino destro più importante della Serie A, può andare al massimo in altri due o tre club”.