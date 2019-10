Infortunio Hysaj: frattura parcellare, ecco il messaggio social

Frattura parcellare dello sterno. Questo il report del Napoli sull’infortunio di Hysaj che è dovuto uscire durante il primo tempo dopo essere caduto a terra in maniera scomposta dopo uno scontro con Ansaldi.

L’infortunio ha creato non poca apprensione nello staff medico azzurro che ha chiesto l’immediata sostituzione, per poter sottoporre il difensore ad ulteriori accertamenti clinici. Lo stesso giocatore ha poi tranquillizzato tutti sui social

Infortunio Hysaj

“Frattura parcellare dello sterno. Dopo un esame clinico e radiologico è questa l’ultima diagnosi per Elseid Hysaj che è uscito dopo uno scontro di gioco durante il match Torino-Napoli. Il difensore azzurro non partirà per gli impegni della Nazionale albanese” questo il report della SSC Napoli dopo l’infortunio di Hysaj. L’albanese è uscito dal campo dopo lo scontro con Ansaldi e la caduta scomposta che lo ha costretto ad uscire dal campo.

Il messaggio su Instagram

“Grazie a tutti per i messaggi. Grazie a Dio sto bene. Forza Napoli sempre” con un messaggio su Instagram Hysaj ha tranquillizzato tutti i tifosi sulle sue condizioni di salute. Il suo infortunio aveva destato apprensione per il modo con cui è avvenuto.